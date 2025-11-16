« L’icône orthodoxe : la lumière de l’éternité » – Exposition internationale d’icônes à Paris

Du 11 décembre 2025 au 29 janvier 2026

La paroisse orthodoxe bulgare Saint-Patriarche-Euthyme-de-Tarnovo présente la onzième exposition d’icônes et de mosaïques orthodoxes, organisée en collaboration avec l’Institut culturel bulgare.

L’exposition bénéficie de la bénédiction de Son Éminence Monseigneur Antonii, métropolite bulgare d’Europe occidentale et centrale, et se place sous le haut patronage de Son Excellence Madame Radka Balabanova-Rouleva, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Bulgarie en France.

Sous la direction de la commissaire Zornitsa Ivanova, cette exposition réunit neuf iconographes bulgares et dix iconographes de l’association française L’Icône.

Informations pratiques

Dates : du 11 décembre 2025 au 29 janvier 2026

du 11 décembre 2025 au 29 janvier 2026 Lieu : Institut culturel bulgare, 28, rue la Boétie, 75008 Paris

Institut culturel bulgare, 28, rue la Boétie, 75008 Paris Vernissage : jeudi 11 décembre 2025 à 18 h 30

Thème de l’exposition

L’icône orthodoxe n’est pas seulement un pont entre les peuples et les cultures, mais aussi un rayon de lumière de l’Éternité — un signe de la victoire de la Lumière sur les ténèbres, que nous contemplons dans les visages paisibles des saints, amis de Dieu.

Cette année, l’exposition est dédiée au 1 700e anniversaire du premier Concile œcuménique, confessant le Christ comme « Lumière de Lumière ».

En ces temps troublés, plus que jamais, nous avons besoin de ne pas perdre l’espoir et de croire en la paix de la Lumière, malgré les ténèbres et les guerres qui nous entourent. Car « la Lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point comprise » (Jn 1, 5).

Pour nous, chrétiens orthodoxes, cette Lumière est le Christ lui-même. Les icônes sont des reflets uniques et personnalisés de cette Lumière, qui a lui dans l’histoire, luit dans le présent et luira pour toujours dans l’Éternité malgré tout et tous.

Les icônes expriment cette communion éternelle avec la Lumière, inscrite dans le corps, qui commence ici sur la terre pour ne jamais finir. Cette rencontre n’ignore pas les épreuves humaines ni les ténèbres qui nous entourent, mais les surmonte et les vainc grâce à la main tendue du Christ vers chacun de nous.

Programme des conférences

Au cours de l’exposition, durant laquelle les visiteurs pourront également acquérir des œuvres des participants, deux conférences sont prévues :

Première conférence

Mercredi 11 décembre 2025 à 17 h 30

« L’icône – fenêtre ouverte sur l’éternité »

Par le père Dobromir Dimitrov, docteur et maître de conférences, recteur de la paroisse orthodoxe bulgare Saint-Jean-de-Rila à Londres.

Deuxième conférence

Mercredi 22 janvier 2026 à 18 h 30

« L’icône comme prière et confession de foi »

Par Grégoire Aslanov, maître de conférences à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, chercheur au CNRS.

Participants

Grégoire Aslanoff, Arcadie Culea, père Dobromir Dimitrov, Marie-Cécile Froment, Zornitsa Ivanova, Dimitrinka Ivanova, Gergana Ilieva-Lesikova, Jordan Jordanov, Elena Karageorgieva, Lydia Khripouchine, Konstantina Konstantinova, Anne Philippenko, père Maciej Leszczynski, Olga Olivier-Fedorova, Élisabeth Ozoline, Marina Pervychine-Poulet, Gergana Simeonova, Katia Stoyadinova, père Wladimir Yagello.

Soyez les bienvenus !

