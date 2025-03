Avec l’assurance qu’il poursuivra la mission de l’Église orthodoxe autocéphale dans la société albanaise, dans une atmosphère de résurrection et aux acclamations d’« Axios » en langues albanaise et grecque, la cérémonie d’intronisation de l’Archevêque de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie, Sa Béatitude Jean, s’est déroulée dans la Cathédrale de la Résurrection du Christ à Tirana.La cérémonie s’est tenue en présence de délégations représentant les Patriarcats orthodoxes, anciens et

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.