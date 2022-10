L’intronisation du nouvel évêque d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe serbe aura lieu à Paris le 9 octobre 2022

Les festivités de l’intronisation du nouvel évêque d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe serbe, Mgr Justin, se tiendront les 8 et 9 octobre 2022, en l’église Saint-Sava à Paris. Le samedi 8 octobre à 17h, en l’église Saint-Sava, aura lieu l’accueil solennel de Sa Sainteté le patriarche de Serbie Porphyre et des autres hiérarques. Ensuite aura lieu l’office des Vêpres. Le dimanche 9 octobre 2022 à 9h30 sera célébrée la sainte Liturgie en l’église Saint-Sava. À cette occasion, Sa Sainteté le patriarche Porphyre nommera Son Excellence Mgr Justin au trône des évêques d’Europe occidentale.

L’évêque Justin (Jeremić) est né le 22 juin 1982 à Ruma (Voïvodine). Après l’école primaire dans sa ville natale, il s’inscrivit, avec la bénédiction de l’évêque de Srem Basile, au séminaire Saint-Arsène-de-Srem à Sremski Karlovci. Le grand intérêt pour la théologie et l’amour de l’office liturgique, mais aussi la vie monastique, ont défini la voie ultérieure du jeune séminariste. Aussi, l’évêque Basile a décidé de le tonsurer moine du petit habit au monastère de Velika Remeta, dans la région de Fruška Gora. Peu après, en la fête de l’Annonciation, le moine Justin fut ordonné diacre au monastère de Krušedol. Après le séminaire, où il fut le meilleur élève de sa promotion, il s’inscrivit, sur la recommandation de son évêque diocésain, à l’Académie ecclésiastique de Moscou. Avant son départ à Moscou, en octobre 2002, il fut ordonné prêtre au monastère de Velika Remeta. Au cours de ses études, il développa un intérêt particulier pour le domaine des sciences liturgiques, et, en tant qu’étudiant de quatrième année à l’Académie, il fut nommé enseignant de la pratique liturgique en l’église de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu de l’institution universitaire. Là, il enseigna aux prêtres nouvellement ordonnés le Typicon et la célébration correcte des offices selon les règles strictes de l’Église orthodoxe russe. En 2006, il termina ses études à l’Académie de Moscou avec un travail de diplôme sur le thème « L’hésychasme dans le monachisme serbe aux XIIIème et XIVème siècle ». En tant que meilleur étudiant étranger, il obtint une bourse du Fonds du Patriarche de Moscou et de toute la Russie Alexis Ier. De retour de Moscou, en 2006, il fut nommé au monastère de Staro Hopovo, dans la région de Fruška Gora. Malgré sa jeunesse et son manque d’expérience, il réussit, avec les autres moines, à rénover ce sanctuaire qui, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’à son arrivée était à l’abandon, tant matériellement que spirituellement. En 2008, avec la bénédiction de l’évêque de Srem Basile et du Synode des évêques de l’Église orthodoxe serbe, il fut envoyé pour des études post-universitaires à la Faculté de théologie d’Athènes, où il a séjourné jusqu’en 2013 où, avec la bénédiction du défunt évêque d’Europe occidentale Luc, et selon les nécessités indiquées, il partit à Paris. Il servit comme prêtre paroissial à Lyon et Dijon, et également à la paroisse Saint-Sava de Paris. Le jour de la Théophanie 2015, il reçut la distinction de protosyncelle et, le 30 octobre 2016, il fut élevé au rang d’archimandrite. Il a traduit des textes liturgiques, du russe et du grec, dont certains ont été publiés dans les périodiques Istina, Vidoslov et Srpski Sion. Il a également composé l’office au saint hosiomartyr Raphael de Šišatovac. Il parle français, russe et grec. Lors de la session de printemps de l’Assemblée ordinaire des évêques de l’Église orthodoxe serbe qui s’est tenue à Belgrade du 24 avril au 29 mai 2021, il a été élu évêque vicaire de Hvosno. Lors de l’Assemblée ordinaire de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe qui s’est tenue à Sremski Karlovci et à Belgrade du 15 au 21 mai 2022, il a été élu évêque d’Europe occidentale.

