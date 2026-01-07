« L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) : « À la recherche de la vraie morale, spirituelle, qui libère »

« L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) : « À la recherche de la vraie morale, spirituelle, qui libère »

Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de décembre, Carol Saba a reçu Bertrand Vergely à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage « La vraie morale se moque de la morale » (Trédaniel, 2025, 277 pages, 21 euros). « Bertrand Vergely qui d’ouvrage en ouvrage continue de s’émerveiller et de nous émerveiller par une pensée ancrée en Christ ». Ci-dessous : la vidéo de l’émission.

YouTube video

