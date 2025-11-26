« Orthodoxie » (France-Culture) : « Le Credo de Nicée-Constantinople (II) »

Catégories À la Une Apprendre Écouter Podcast audio Radio par
« Orthodoxie » (France-Culture) : « Le Credo de Nicée-Constantinople (II) »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 16 novembre avait pour sujet le Credo de Nicée-Constantinople. Il s’agit de la deuxième partie (première partie). Invité : Michel Stavrou, professeur de théologie à l’Institut supérieur d’études œcuméniques et à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge dont il est également le doyen.Présentation : « Seconde émission sur le texte dogmatique rédigé à Nicée en 325 et complété à Constantinople en 381, devenu le « Symbole de foi » des chrétiens, récité dans tous les offices de l’Église orthodoxe. 2e partie : L’apport de Constantinople.

1 – Rappel des enjeux du concile de Constantinople (381)

2 – Généralités sur la structure de ce symbole de foi : il complète celui de Nicée

3 – Commentaire progressif du texte du Credo de Nicée-Constantinople

Ce Credo deviendra le symbole de foi de référence universelle pour les siècles à venir après le 4e concile œcuménique (451). Conclusion : il y a eu au concile de Constantinople en 381 (deuxième concile œcuménique) un ajout substantiel concernant le mystère de la personne du Saint-Esprit. Mais c’est à Nicée qu’on a édifié le noyau du symbole de foi. Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

27 novembre

Carême de la Nativité Saint Jacques le Persan, mégalomartyr (421); saints dix-sept moines des Indes (IVème s.) ; Saint Maxime, ...

14 novembre (ancien calendrier) / 27 novembre (nouveau)

Saint Philippe, apôtre (I) ; Saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique (1357) ; Saint Justinien, empereur (565) et Sainte Théodora, ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Le Credo de Nicée-Constantinople (II) »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 16 novembre avait pour sujet le Credo de ...

Bertrand Vergely : « La conversion »

La 9ᵉ conférence de Bertrand Vergely a été consacrée à « La conversion ». Vous pouvez (re)voir également en ligne ...

26 novembre

Carême de la Nativité Saint Alype, stylite à Andrinople (VIIème s.) ; Saint Amateur, évêque d’Autun, (IIIème s.) saint Jacques, ...

13 novembre (ancien calendrier) / 26 novembre (nouveau)

Jour de jeûne Saint Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople (407) ; saints martyrs Antonin, Nicéphore et Germain, sainte martyre Manathas, ...

Une délégation du ministère hongrois des Affaires étrangères a été reçue par le patriarche d’Antioche Jean X

Une délégation du ministère hongrois des Affaires étrangères, dirigée par Tristan Azbej, qui détient le portefeuille des affaires chrétiennes et ...

« De la levée des anathèmes à aujourd’hui, 60 ans après » par le métropolite Job de Pisidie

Après la levée des anathèmes mutuels de 1054 à la fin du Concile Vatican II, le 7 décembre 1965, lors ...

Le père René Dorenlot s’est endormi dans le Seigneur

L’archiprêtre René Dorenlot s’est endormi dans le Seigneur ce dimanche à l’âge de 103 ans. « Il a été chrismé, en ...

(Re)voir France 2 « Le corps, une sacrée question pour les religions ? »

Le dimanche 23 novembre dernier, « Les Chemins de la foi » ont proposé sur France 2 une matinée interreligieuse exceptionnelle, conçue ...

(Re)voir France 2 « Fin de vie : La parole des religions »

Le dimanche 23 novembre dernier, « Les Chemins de la foi » ont proposé sur France 2 une matinée interreligieuse exceptionnelle, conçue ...

Le patriarche œcuménique a célébré un office des défunts pour les victimes du Holodomor [1932-1933]

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a lancé un appel pour la protection des civils, le traitement digne et la ...

L’évêque Luc, higoumène du monastère de Jordanville (États-Unis) réagit aux attaques du parlementaire américain Wilson

Suite aux attaques du parlementaire américain Wilson, l’évêque Luc de Syracuse, higoumène du monastère de Jordanville, dans l’État de New ...

25 novembre

Carême de la Nativité Clôture de la fête de la Présentation au Temple de la Très-Sainte Mère de Dieu et ...

12 novembre (ancien calendrier) / 25 novembre (nouveau)

  Saint Jean le Miséricordieux, patriarche d’Alexandrie (VIIIème s.) ; saint Nil l’ascète, du Mont-Sinaï (430) ; saint prophète Achija ; ...

Communiqué officiel du Patriarcat œcuménique au sujet de la visite officielle du pape Léon XIV

Un communiqué officiel du Patriarcat œcuménique a annoncé que Sa Sainteté le pape Léon XIV se rendra au Phanar ce ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.