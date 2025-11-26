L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 16 novembre avait pour sujet le Credo de Nicée-Constantinople. Il s’agit de la deuxième partie (première partie). Invité : Michel Stavrou, professeur de théologie à l’Institut supérieur d’études œcuméniques et à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge dont il est également le doyen.Présentation : « Seconde émission sur le texte dogmatique rédigé à Nicée en 325 et complété à Constantinople en 381, devenu le « Symbole de foi » des chrétiens, récité dans tous les offices de l’Église orthodoxe. 2e partie : L’apport de Constantinople.

1 – Rappel des enjeux du concile de Constantinople (381)

2 – Généralités sur la structure de ce symbole de foi : il complète celui de Nicée

3 – Commentaire progressif du texte du Credo de Nicée-Constantinople

Ce Credo deviendra le symbole de foi de référence universelle pour les siècles à venir après le 4e concile œcuménique (451). Conclusion : il y a eu au concile de Constantinople en 381 (deuxième concile œcuménique) un ajout substantiel concernant le mystère de la personne du Saint-Esprit. Mais c'est à Nicée qu'on a édifié le noyau du symbole de foi.