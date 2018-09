Vous pourrez bientôt regarder en ligne le nouveau cycle 2018-19 des Mardis de la tradition hébraïque animé par l'archiprêtre Alexandre Winogradsky Frenkel (Patriarcat roum-orthodoxe de Jérusalem) sur le thème: "Ouvrir les portes royales : le service divin dans les tradition chrétiennes et le judaïsme". Il s'agit de présenter le service divin et la responsabilité pastorale, la formation dans les communautés de paroisses, de diocèses-éparchies, de métropoles. Que signifie le fait d'être appelé au baptême; il se déploie dans tous les Mystères (ou Sacrements) du Christ, jusqu'à conduire au service particulier de l'autel. Les jeunes sont incités à être acolytes. D'autres étapes peuvent se déployer par l'appel de l'Eglise locale et particulière.

Certains choisissent les Ordres (Lecteur, sous-diaconat, puis le diaconat en Christ, le presbytérat, dans la vie mariée ou encore dans l'état monastique).

Ces démarches peuvent prendre des années et s'inscrivent dans une dimension prophétique. Les traditions d'Orient chrétiens se sont développées sur de longs siècles d'intelligence de la foi, de la Présence Divine et eucharistique. Elles reposent aussi sur les fondements proposés par les diverses traditions juives, dans des paysages contrastés qui expliquent le sens de l'appel singulier d'hommes. La vocation féminine de service fait évidemment partie de ce cycle de conférences. Pour voir les vidéo des conférences dans leur intégralité, abonnez-vous dès maintenant sur Orthodoxie.com.

Notre lettre d'informations hebdomadaire gratuite Leave this field empty if you're human: Chers lecteurs, Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Orthodoxie.com, et nous nous en réjouissons. Nous souhaitons qu’une grande partie des articles de notre site soit accessible à tous, gratuitement, mais l’information de qualité a un coût. Et pour cette raison, votre soutien nous est plus que nécessaire. Nous vous invitons à vous y abonner, ou bien à faire un don de soutien ! Je m’abonne Nous soutenir