Parution du calendrier mural 2026 de l’église de la Dormition à Sainte-Geneviève-des-Bois

Le calendrier mensuel 2026 est disponible au format A3 (29,7 x 42 cm) sur papier 170g couché brillant de haute qualité. Un crochet sur reliure métallique est utilisé pour fixer ce calendrier au mur. Une perforation en demi-lune permet de faire tourner les pages sans les détacher au fur et à mesure des mois qui s’écoulent.

Le calendrier est illustré dans la moitié supérieure de chaque page avec des photographies des peintures murales de la crypte de l’église de la Dormition, nouvellement restaurée, et avec des peintures murales de l’église souvent en rapport avec la fête du mois en cours. Les magnifiques peintures murales de la crypte et de l’église sont l’œuvre de l’architecte et peintre-décorateur Albert Benois et de son épouse Marguerite. Dans la moitié inférieure du calendrier figurent les jours du mois dans des cases avec un espace suffisant pour inscrire ses propres rendez-vous. Les fêtes françaises sont inscrites en noir dans les cases. Les fêtes Orthodoxes, écrites en français et en russe, apparaissent également en bleu ou en rouge pour les fêtes principales et les jours des carêmes orthodoxes sont également indiqués.

Vendu au prix de 30€ au profit de la paroisse, il est disponible à la boutique de l’église de la Dormition qui jouxte le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Une remise sur quantité est possible pour les paroisses qui sont intéressées par la revente de ce calendrier dans leur église. Pour plus d’informations concernant la revente du calendrier, veuillez contacter le bureau de l’église par téléphone au 09 52 98 82 01 ou par courriel à l’adresse secretariat@cimetiere-russe.org.