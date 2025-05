Nous avons le plaisir d’annoncer la parution du tome 7 du Synaxaire, enrichi de nouvelles vies de saints qui ne figuraient pas dans les six tomes précédents.

Le Synaxaire, cette chronique de la sainteté de l’Église, est par définition un livre ouvert qui ne cesse de s’écrire au fil des temps. Le Corps du Christ s’accroît sans cesse par l’adjonction de nouveaux saints à l’Assemblée des premiers-nés qui glorifient Dieu autour du Trône de l’Agneau.

L’Apocalypse de saint Jean nous révèle que ces serviteurs élus de Dieu forment « une foule immense, que nul ne peut dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, vêtus de robes blanches et tenant des palmes à la main » (Ap. 7, 9). Les saints qui font l’objet d’un culte public, dont nous vénérons les icônes et chantons les offices, ne constituent qu’une petite partie de cette assemblée glorieuse.

Ils témoignent qu’en tout temps et en tout lieu, il est possible pour tout homme d’atteindre cette familiarité avec Dieu en suivant le Christ, en communiant à sa Croix pour avoir part à sa Résurrection. Il est donc naturel que chaque Église locale mette régulièrement à jour son Calendrier, y ajoutant des saints récemment distingués par leurs vertus ou d’autres, plus anciens, restés dans l’ombre ou vénérés localement.

L’Église témoigne ainsi qu’elle vit dans la grâce du Christ ressuscité et que son Corps ne cesse de croître « jusqu’à ce qu’il parvienne à sa plénitude » (Eph 4, 13).

