RCF Aix-Marseille : Ignace d’Antioche (1)

Ignace d’Antioche est l’une des grandes figures du christianisme primitif, disciple des apôtres et évêque d’Antioche. Condamné à mort, il écrit sept lettres sur le chemin de son martyre vers Rome.

Ces lettres témoignent d’une foi ardente et incarnée, centrée sur l’unité de l’Église. Ignace affirme avec force le rôle de l’évêque comme principe visible de communion. Autour de l’évêque se structurent les presbytres et les diacres, garantissant l’unité locale.

L’Église est comprise comme un corps vivant, uni dans la foi et la charité. Ignace est le premier à employer l’expression « Église catholique ».

Son désir du martyre exprime une théologie de la vie chrétienne comme tension vers Dieu. « Atteindre Dieu » devient le but ultime de l’existence humaine.