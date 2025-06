(Re)voir « De Nicée à Constantinople : la naissance d’un Credo »

325 après J.-C. L’Empire romain vacille sous les divisions religieuses qui menacent son unité. Dans ce contexte tumultueux naît une aventure spirituelle sans précédent : deux conciles œcuméniques, deux villes emblématiques, une révolution théologique qui façonnera à jamais l’âme de l’Occident et de l’Orient chrétien.

Comment une assemblée d’évêques réunis dans l’antique cité de Nicée a-t-elle réussi à forger les fondements inébranlables de la foi chrétienne ? Pourquoi a-t-il fallu attendre le Concile de Constantinople, cinquante-six années plus tard, pour parachever ce qui deviendrait le Credo universel – cette profession de foi qui résonne encore aujourd’hui dans toutes les églises du monde ?

Le documentaire, produit par le Père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk, vous invite à découvrir l’histoire méconnue et fascinante de la naissance du texte sacré que récitent aujourd’hui des millions de fidèles, de l’Orient à l’Occident, unissant dans une même confession de foi les héritiers d’une tradition bimillénaire.

« De Nicée à Constantinople : naissance d’un Credo »

L’histoire d’une foi qui unit encore le monde chrétien