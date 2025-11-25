(Re)voir France 2 « Le corps, une sacrée question pour les religions ? »

Le dimanche 23 novembre dernier, « Les Chemins de la foi » ont proposé sur France 2 une matinée interreligieuse exceptionnelle, conçue et animée par l’ensemble des producteurs des émissions religieuses.

Le second débat, intitulé « Le corps, une sacrée question pour les religions ? », a ouvert un dialogue entre quatre intervenants des confessions bouddhiste, chrétienne, juive et musulmane. Ils ont mené une réflexion profonde sur la place du corps dans la foi, le considérant tour à tour comme corps souffrant ou glorifié, objet de soin, de désir ou de normes. La discussion a également souligné son rôle essentiel de lieu de la relation à soi, aux autres et à Dieu, un enjeu particulièrement pertinent dans une société contemporaine valorisant l’image et la performance corporelle. Julija Vidovic Naet participait à cet échange au nom des confessions chrétiennes.