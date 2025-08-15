(Re)voir le documentaire France 2 « Les Rencontres du Vicariat 2025 »

Les 30 et 31 mai derniers, plus de 120 membres et délégués des 26 paroisses du Vicariat Sainte-Marie-de-Paris et Saint-Alexis-d’Ugine se sont rassemblés pour explorer le thème « La liturgie après la liturgie ». Ces rencontres exceptionnelles, fruit d’une collaboration entre l’Académie d’études théologiques de Volos et le Vicariat, ont interrogé la mission de l’Église orthodoxe dans le monde contemporain.

Inaugurées par le métropolite Dimitrios, ces journées ont questionné comment la réalité liturgique se prolonge dans l’engagement au monde. Les interventions du métropolite Grégoire sur la mission orthodoxe au Cameroun, les témoignages poignants de prêtres russes en exil, et la conférence magistrale du professeur Pantelis Kalaitzidis ont dessiné les contours d’une Église appelée à sortir de son confort pour rejoindre les défis de notre époque.

La table ronde « Unité et diversité dans l’Église » a particulièrement marqué les esprits, appelant à dépasser les fragmentations nationales et ethnocentriques pour retrouver une véritable conciliarité. Comment concilier fidélité à la tradition et ouverture aux enjeux contemporains ? Comment être « un évangile vivant » dans un monde fracturé ?

Ces Rencontres du Vicariat témoignent d’une orthodoxie vivante, capable de se remettre en question et de chercher des chemins nouveaux pour incarner dans le monde le corps du Christ qu’est l’Église. Un souffle pentecostal qui invite à repenser la présence orthodoxe en France et au-delà.