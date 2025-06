Trois bénédictions en trois semaines pour la paroisse de la Résurrection du Christ de Nantes

La communauté orthodoxe nantaise a célébré samedi 15 juin l’ordination diaconale de Serge Malko au monastère Saint-Silouane, troisième cérémonie liturgique majeure en trois semaines pour le doyenné de Bretagne dirigé par le père Jean-Michel Sonnier.

Cette ordination diaconale fait suite à l’ordination presbytérale de Syméon et à l’élévation de Matthieu au rang de lecteur. La célébration s’est déroulée en présence de Monseigneur Syméon et de Monseigneur Élysée, entourés du clergé local et de nombreux servants.

Serge, arrivé dans la région il y a quelques années, possède une formation religieuse approfondie acquise dès son plus jeune âge à la paroisse Saint-Serge de Radonège à Paris. La communauté nantaise reconnaît en lui un homme de foi exemplaire, distingué par sa droiture, sa gentillesse et son engagement dans la prière quotidienne.

Ces trois ordinations témoignent du dynamisme de la communauté orthodoxe locale et de sa capacité à former de nouveaux ministres du culte. Les responsables religieux y voient des signes tangibles de la grâce divine et formulent des vœux pour que le ministère diaconal de Serge porte des fruits durables au service de l’Église et des fidèles.