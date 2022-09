Université de rentrée de l’Institut Saint-Serge : Église, nations et peuple de Dieu

Les 15 et 16 septembre 2022 l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (Paris) inaugurera sa nouvelle année académique par son Université de rentrée sur le thème « Église, nations et peuple de Dieu » à l’occasion du 150e anniversaire du Concile général de Constantinople de 1872 qui condamna le principe du phylétisme – littéralement « tribalisme » ecclésial – qui voudrait que l’Église soit soumise au principe national.

Avec le « printemps des peuples » au xixe siècle et la dislocation progressive des empires, sont apparues les Églises orthodoxes autocéphales modernes, organisées selon un principe plus national que territorial, tandis que l’apôtre Paul affirmait : « Il n’y a plus ni Grec ni Juif […], ni barbare ni Scythe, ni esclave ni citoyen libre ; mais le Christ est tout et en tous » (Col 3, 11), soulignant que le Seigneur Jésus-Christ rend secondaires, dans le Saint-Esprit, tous les critères nationaux, sociaux, etc., porteurs de clivages ou d’oppositions entre les êtres humains. Les orthodoxes refusent le phylétisme dans son principe, mais la situation semble s’être aggravée depuis 150 ans avec notamment la multiplication des « diasporas » ethniques au xxe siècle. Cette question est d’autant plus actuelle avec l’émergence récente dans la douleur de nouvelles autocéphalies orthodoxes en Europe.

L’Université de Rentrée se penchera donc sur la notion évolutive de peuple et de nations dans la Bible et dans l’Église ancienne, et sur le rapport entre Église, peuples et nations. La « nation » est-elle à proscrire ou à transfigurer dans l’ecclésiologie orthodoxe ?

Le PROGRAMME de cette édition de l’université de rentrée est disponible en cliquant ICI

L’inscription est obligatoire pour tous ! Pour s’inscrire, veuillez cliquer ICI.