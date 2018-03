Le 9 mars 2018, l’archevêque Tikhon de Podolsk, administrateur du diocèse de Berlin et d’Allemagne, s’est rendu à l’ancien camp de concentration de Dachau. A la chapelle orthodoxe de la Résurrection, il a célébré une pannychide pour le repos de l’âme de toutes les personnes mortes dans ce camp pendant la Deuxième guerre mondiale. L’higoumène Maxime (Schmidt), président du Doyenné méridional, et l’archiprêtre Nicolas Zabeline, recteur de la paroisse de la Résurrection de Dachau et de Munich, concélébraient avec Mgr Tikhon. Ensuite, l’archevêque s’est rendu au polygone de Hebertshausen, à deux kilomètres de Dachau. Ce polygone a servi de lieu d’exécution massive des prisonniers de guerre. Le chant du « Mémoire éternelle » a été entonné à l’intention de « toutes les personnes sauvagement assassinées en ces lieux ». La chapelle de la Résurrection de Dachau (Allemagne) a été édifiée sur un projet de l’architecte V. I. Outkine en 1994, en mémoire des compatriotes morts ici et dans les autres camps de concentration du Troisième Reich. La chapelle est bâtie dans le style des églises de bois à pyramide du Nord de la Russie, dont elle reproduit les traits caractéristiques et la sévère beauté. Les éléments de la chapelle, montée sur place, ont été réalisés dans la région de Vladimir. Aujourd’hui, la chapelle de la Résurrection fait partie des monuments religieux situés sur le territoire de l’ancien camp de concentration, à côté des églises catholique et protestante. Le 29 avril 1995 pour le 50e anniversaire de la libération du camp, le métropolite de Nijni-Novgorod et d’Arzamas Nicolas (Koutepov) avait procédé à la consécration de la chapelle, que le patriarche Alexis II de Moscou et de toute la Russie était venu visiter le 20 novembre de la même année. La première Divine liturgie a été célébrée le 8 septembre 1996. Depuis, les offices sont régulièrement célébrés. On trouve dans la chapelle une icône inhabituelle, représentant le Sauveur entraînant vers la liberté les prisonniers de Dachau. La chapelle possède également une icône de saint Nicolas de Serbie, emprisonné à Dachau de septembre 1944 à février 1945.

