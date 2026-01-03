Apprendre par cœur l’Évangile avec Hélène Séjournet

Apprendre par cœur l’Évangile avec Hélène Séjournet

Des ateliers bibliques en ligne sont proposés aux mois de janvier et février 2026 autour du passage du prophète Isaïe 43, 16-21 : « Voici que je fais une chose nouvelle. »

Le prophète annonce que le Seigneur re-crée et répare sa création abîmée. Il promet l’eau et la fertilité à la terre devenue déserte, aride et désolée. Lorsque les temps sont accomplis, Dieu envoie son Fils unique, nous offrant la voie de la nouvelle naissance : c’est le mystère de la Nativité.
Gloire à Dieu pour son économie de miséricorde !

Ateliers du mardi, à 11 h
Dates : 6, 13, 20 et 27 janvier ; 3, 10, 17 et 24 février 2026

Participation via Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/81980415415?pwd=TranSli6GdbbCfE74fM4WVQuu4QlZ7.1
ID de réunion : 819 8041 5415
Code secret : 143274

Ateliers du jeudi, à 19 h
Dates : 8, 15, 22 et 29 janvier ; 5, 12 et 19 février 2026

Participation via Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/86747653632?pwd=8azRNuwt21UFBdiQYwvMCbTVaXaVkp.1
ID de réunion : 867 4765 3632
Code secret : 639396

Lien YouTube – Isaïe 43, 16-21 :
https://www.youtube.com/watch?v=3aIcgzEFaMc

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

