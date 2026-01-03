Apprendre par cœur l’Évangile avec Hélène Séjournet

Des ateliers bibliques en ligne sont proposés aux mois de janvier et février 2026 autour du passage du prophète Isaïe 43, 16-21 : « Voici que je fais une chose nouvelle. »

Le prophète annonce que le Seigneur re-crée et répare sa création abîmée. Il promet l’eau et la fertilité à la terre devenue déserte, aride et désolée. Lorsque les temps sont accomplis, Dieu envoie son Fils unique, nous offrant la voie de la nouvelle naissance : c’est le mystère de la Nativité.

Gloire à Dieu pour son économie de miséricorde !

Ateliers du mardi, à 11 h

Dates : 6, 13, 20 et 27 janvier ; 3, 10, 17 et 24 février 2026

Participation via Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/81980415415?pwd=TranSli6GdbbCfE74fM4WVQuu4QlZ7.1

ID de réunion : 819 8041 5415

Code secret : 143274

Ateliers du jeudi, à 19 h

Dates : 8, 15, 22 et 29 janvier ; 5, 12 et 19 février 2026

Participation via Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/86747653632?pwd=8azRNuwt21UFBdiQYwvMCbTVaXaVkp.1

ID de réunion : 867 4765 3632

Code secret : 639396

Lien YouTube – Isaïe 43, 16-21 :

https://www.youtube.com/watch?v=3aIcgzEFaMc