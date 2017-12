Les Décrets et le Message de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe ont été adoptés le 2 décembre 2017, dernier jour des travaux du Concile. Les projets de documents ont été présentés à l’assemblée par le président de la Commission de rédaction, le métropolite Paul de Minsk et de Zaslavl, exarque patriarcal de toute la Biélorussie.

A la fin de la séance, Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine s’est adressé à Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie : « Sainteté, au nom de tous les participants à l’Assemblée des évêques, je vous assure de notre profonde gratitude pour vos travaux en tant que primat et tout simplement en tant que confrère pour tenir ce Concile sacré. Je suis certain que les décisions prises au Concile partent de nos meilleures convictions et porteront de bons fruits pour les fidèles de notre Église, et pour ceux qui veulent parvenir au salut et à la vie éternelle. »

En l’honneur du centenaire de la restauration du Patriarcat dans l’Église orthodoxe russe, au nom de tous les hiérarques participants du Concile, Sa Béatitude a offert au patriarche Cyrille une croix et deux encolpions, expliquant : « Ce sont des copies de la croix et des encolpions jadis imposés à votre prédécesseur, le patriarche Tikhon, désormais compté au nombre des saints. »

De son côté, le primat de l’Église orthodoxe russe a exprimé sa reconnaissance au Présidium et à tous les membres de l’Assemblée des évêques : « Je tiens à remercier nominalement les rapporteurs : Sa Béatitude le métropolite Onuphre, le métropolite Juvénal de Kroutitsy et de Kolomna, le métropolite Barsanuphe de Saint-Pétersbourg et de Ladoga, le métropolite Paul de Minsk et de Zaslavl, président de la Commission de rédaction et toute son équipe, tous les membres du groupe de rédaction, qui ont préparé les textes qui ont servi de bases à nos décisions travaillant intensivement dans des conditions difficiles (on manque toujours de temps dans ces cas-là). Je remercie aussi le métropolite Marc de Riazan et de Mikhaïlovsk, le métropolite Georges de Nijni Novgorod, l’archevêque Marc de Berlin et d’Allemagne, l’évêque Pancrace de Troïtsk, l’évêque Tikhon d’Egorievsk. Nous remercions aussi tous ceux qui ont travaillé à l’organisation du Concile épiscopal : les membres du Comité d’organisation, les consultants du Concile, ainsi que ceux qui ont assuré de bonnes conditions de travail, le protocole des séances et le relai de l’information. Je vous remercie tous, chers seigneurs, et plus particulièrement les intervenants, de ce fructueux travail en commun. Dieu fasse que ces travaux soient suivis de la réalisation des décisions que nous avons prises pour la gloire de Dieu et l’affermissement de l’unité de notre Église, afin que notre ministère influence vraiment la vie des peuples, attirant au Christ ceux qui sont encore en chemin, et affermissant dans la foi ceux qui sont déjà de bons et fidèles enfants de notre Église. »

Le même jour aura lieu la séance de clôture de l’Assemblée, à laquelle prendront part les primats et les délégués des Églises orthodoxes locales.

***

Pendant l’Assemblée, ont été discutés et adoptés les documents suivants : un Règlement sur les monastères et les moines, les Arrêts « De la canonisation de certains saints locaux », « Des amendements et des addenda aux Statuts de l’Église orthodoxe russe et à d’autres documents de l’Église orthodoxe russe », « De l’élection des membres du Tribunal ecclésiastique de l’Église orthodoxe russe », « De l’élection des membres du Tribunal ecclésiastique de l’Église orthodoxe russe », « Sur l’appel de l’ancien métropolite Philarète de Kiev et de toute l’Ukraine », le document « Des aspects canoniques du mariage religieux », une nouvelle rédaction du Règlement sur les distinctions dans l’Église orthodoxe russe, des Décrets et un Message de l’Assemblée des évêques.

En réponse aux salutations envoyées par plusieurs chefs d’état, lAssemblée des évêques a adressé un message au président de la Fédération russe, V. Poutine, au président de la Biélorussie, A. Loukachenko, au président de la République de Moldavie, I. Dodon, au président du Kazakhstan, N. Nazarbaïev.

Le premier jour des séances de l’Assemblée, le patriarche Cyrille a présenté un rapport, décrivant les différents domaines de la vie de l’Église et de son ministère. Il a produit des données statistiques, selon lesquelles l’Église orthodoxe russe compte 303 diocèses, soit 10 de plus qu’en 2016 et 144 de plus qu’en 2009. Trois métropoles ont été créées dans la période inter-conciliaire, ce qui porte leur nombre à soixante.

L’épiscopat de l’Église orthodoxe russe se compose de 377 hiérarques, soit 23 de plus qu’au 1er février 2016 et 177 de plus qu’au début de l’année 2009. Les évêques diocésains sont 293, soit 11 de plus qu’au début de l’année 2016 et 144 de plus qu’en 2009. Aujourd’hui, le clergé se compose de 39 414 clercs, dont 34 774 prêtres et 4 640 diacres. En une année, le clergé s’est accru de 521 membres.

L’Église orthodoxe russe dispose de 36 878 églises et autres bâtiments cultuels, où est célébrée la Divine liturgie. Cette statistique comprend les données de l’étranger et correspond à une croissance de 1340 églises sur l’année écoulée. Elle compte aussi 462 monastères d’hommes, soit 7 de plus que l’an passé, et 482 monastères de femmes, 11 de plus qu’en 2016.

L’étranger lointain compte plus de 900 paroisses et monastères de l’Église orthodoxe russe, y compris les paroisses de l’Église russe hors-frontières.

