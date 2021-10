Encyclique à l’occasion de la fête des saints médecins

Le Saint-Synode du Patriarcat oecuménique a décidé de fixer au dimanche le plus proche du 17 octobre la fête des saints médecins. A l’occasion de la première célébration de cette fête en 2021, le patriarche oecuménique Bartholomée a publié une encyclique dont vous trouverez le texte complet ci-dessous.

« Depuis les premiers temps chrétiens et jusqu’à nos jours, des médecins, des infirmiers, des soignants et de nombreux autres fidèles Chrétiens consciencieux se sont mis au service de ceux qui « souffrent de maladies et se trouvent dans l’adversité », témoignant en action de la philanthropie de Dieu, selon l’exemple et l’image du Christ.

Nombreux ont été ceux qui se sont distingués pour leur sainteté, reconnue par l’Eglise, qui les a inclus dans le Calendrier des Saints. Plusieurs d’entre eux étaient médecins, et ont souvent fondé des hospices et des institutions philanthropiques, servant les malades avec douceur et humble dévouement. Ils ne possédaient pas seulement d’excellentes connaissances et aptitudes médicales, mais ils étaient également animés par l’amour sacrificiel du Sauveur Crucifié et profondément enracinés dans l’Eglise en tant que Corps du Christ. Ainsi, le soin et l’œuvre philanthropique s’accordaient avec la pratique médicale de leur époque, tout en s’intégrant harmonieusement dans l’évènement ecclésial.

Comme porteurs de la Grâce Divine et imitateurs du Christ Dieu-homme qui a sanctifié et renouvelé toute la Création par Son incarnation, leurs efforts visaient à faire entrer l’homme déchu dans la nouvelle Création, par la guérison à la fois du corps et de l’âme, témoignant de cette manière de la valeur de l’hypostase humaine comme unité psychosomatique, mais également de l’unité mutuelle entre Dieu et l’Homme. En tant que prêcheurs de la vérité, ces Saints Médecins et Philanthropes savaient que la guérison de chacun des hommes passe par le renouveau et l’union de toute la Création. Leur charité constituait l’expression même de la divine hospitalité du Père, qui rassemble tous Ses enfants en son sein, à l’Hospice de la miséricorde et de la joie de l’Eglise. Voulant offrir consolation, secours et assistance, ils intercèdent auprès du Grand Médecin et Dieu charitable, pour le salut de nos âmes et de nos corps.

Dans le contexte actuel d’anxiété, peur, douleur et affliction lié à la pandémie du coronavirus, les yeux des croyants sont tournés vers ces Saints guérisseurs. Ce sont eux qui constituent le soutien particulier et le modèle des médecins, des infirmiers, et de tous ceux qui servent dans le domaine de la santé et qui font preuve d’efforts surhumains pour sauver des vies, et offrir soin et soulagement à leurs prochains.

La pandémie a mis en exergue l’aspect vulnérable de la nature humaine, le déséquilibre qui existe dans notre environnement en raison de notre avidité, la fracture et la discorde qui règne dans nos sociétés mais aussi les dissensions au sein de l’Eglise. Elle nous a contraints à réfléchir sur la manière dont nous vivons notre foi face à la menace tragique de la mort, la perte de nos proches et la solitude qui accompagne la maladie et le deuil. Elle nous a conduit à rechercher, avec l’aide et l’intercession des Saints, la Grâce du Dieu charitable. Aussi, la pandémie a fait apparaître la réelle signification de la philanthropie, les besoins d’actions conjointes de toutes les instances de la société et la nécessaire collaboration entre l’Eglise et la médecine. Au cours de cette pandémie, à l’image des Saints qui exerçaient la médecine et offraient leur aide aux malades, de grandes personnalités se sont distinguées dans le monde de la santé, offrant leurs services avec esprit d’abnégation et amour, se dépassant dans des conditions difficiles, afin de faire face aux diverses conséquences de la crise sanitaire.

Ayant pris cela en considération, notre Saint Synode a décidé d’instituer le dimanche le plus proche au 17 et 18 octobre de chaque année (Synaxe des Saints Anargyres et du Saint Apôtre et Évangéliste Luc le médecin), comme jour de la Synaxe de tous les Saints Médecins, honorant ainsi le don considérable de la médecine et des soignants pour l’humanité.

Chers médecins et soignants, vous félicitant pour votre contribution précieuse, nous vous remercions paternellement et prions que Dieu notre Seigneur vous soutienne et vous renforce dans votre œuvre bénie. Nous vous encourageons à garder un amour sincère, à être compatissants, à vous respecter mutuellement, à cultiver une foi ardente, « servant le Seigneur, ayant la joie de l’espérance, tenant bon dans l’épreuve, étant assidus à la prière, partageant avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquant l’hospitalité avec empressement » (Rm XII, 9-15), afin que soit glorifié par vous le Dieu Trinitaire, Donateur de tout bien.

Le 28 septembre 2021

† Bartholomée de Constantinople fervent intercesseur devant Dieu »