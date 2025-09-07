Entretien avec Jacqueline Péry d’Alincourt (1919-2009), résistante et déportée à Ravensbrück

Christophe Levalois vient de mettre en ligne sur sa chaîne YouTube son entretien avec Jacqueline Péry d’Alincourt (1919-2009) qui fut résistante, notamment dans le secrétariat de Jean Moulin à Paris, puis déportée au camp de concentration de Ravensbrück.

Elle évoque tout d’abord la résistance avec son amie Claire Chevrillon, Jean Ayral, puis Daniel Cordier, ensuite son arrestation, les cinq jours de torture par la Gestapo et la mise au secret durant six mois à Fresnes, puis, la déportation à Ravensbrück où elle retrouve son amie Geneviève de Gaulle. Parmi les personnes dont il est aussi question dans l’entretien : Germaine Tillion, Mère Marie Skobtsov et Margarete Buber-Neuman.

L’entretien a eu lieu en décembre 2008 à Paris. Jacqueline Péry d’Alincourt était alors très malade et avait de ce fait des difficultés d’élocution.

Elle avait accordé le même jour un autre entretien, en ligne ici, au père Jivko Panev et à Christophe Levalois sur Mère Marie Skobtsov dont elle était une des compagnes de captivité. Mère Marie est évoquée rapidement dans le présent entretien. Ci-dessous :