Hommage du Premier ministre d’Albanie, M. Edi Rama, lors des funérailles de l’archevêque Anastase à Tirana le 30 janvier 2025

« Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs labeurs, car leurs œuvres les suivent. » (Apocalypse XIV, 13)

Votre Sainteté, patriarche œcuménique Bartholomée, Très honorables membres et hiérarques du Saint-Synode de l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie, Très honorable métropolite Joani, évêque de la sainte métropole de Tirana et Durrës, Honorable et très cher ami, le Premier ministre de la République hellénique, Kyriakos Mitsotakis,

La communauté orthodoxe est en deuil aujourd’hui. L’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie est en deuil aujourd’hui. L’archevêque Anastase a achevé sa mission apostolique, en tant que successeur des apôtres, au service des fidèles orthodoxes d’Albanie.

Sa vie, remarquablement longue mais, surtout, profondément significative, fut une vie consacrée à l’Église universelle, catholique et apostolique, au sens patristique du terme, dans cette plénitude de sens inscrite dans le Symbole de Nicée, formulé il y a mille sept cents ans sous le patronage de Constantin le Grand. Trente-trois années d’évangélisation sur les terres d’Albanie, depuis l’année lointaine de 1992 jusqu’à aujourd’hui, constituent un chiffre profondément significatif, non seulement symboliquement aligné sur l’âge du Christ.

De ces trente-trois années, trois furent consacrées à prêcher la résurrection du corps mystique de l’orthodoxie albanaise, et les trente autres furent passées à œuvrer avec persévérance, tel un charpentier déterminé, à la reconstruction des ruines calcinées de l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie. D’un point de vue purement humain, comme d’un point de vue profondément spirituel, la vie d’Anastase Yannoulatos fut une vie entièrement accomplie, car à travers elle, le rêve d’un enfant s’est pleinement réalisé.

« Lorsque j’étais enfant », se souvenait un jour le défunt archevêque, « il ne me suffisait pas de donner quelque chose à Dieu ; je devais me donner complètement à Lui. Je voulais que tout mon être vive dans le Christ. » En tant que hiérarque d’une communauté sociale historiquement importante, ayant une grande influence dans la mosaïque nationale de l’Albanie, la personne de l’archevêque Anastase et son œuvre à la tête de l’Église et de son troupeau ont été scrutées, admirées, bénies, critiquées et même anathématisées.

Les passions les plus contradictoires ont émergé dans notre voisinage concernant son rôle public et civique. Qu’il le voulût ou non, il a porté sur ses épaules même les flammes de nos conflits de voisinage puérils, qui se sont rallumés en même temps que la résurrection de l’Église.

Cela seul témoigne du stoïcisme du berger, une qualité de plus en plus rare à une époque et dans un monde où de plus en plus de gens vacillent au gré du vent, et où de moins en moins permettent à « l’Esprit Saint de souffler où il veut » (Jean III, 8). Pourtant, au-delà de ces feux allumés comme des éclairs dans un ciel clair, des deux côtés de la frontière, gît une plaie ouverte après un demi-siècle de silence mortuaire, plus tard éteinte comme un fardeau dans une cour partagée, et au-delà des préjugés et des doutes chroniques de notre voisinage balkanique, personne ne doutera jamais de l’authenticité de l’engagement pastoral de l’archevêque envers le troupeau qu’il trouva blessé, meurtri et dispersé il y a trente-trois ans, et qu’il unit avec grande patience et dévouement en un troupeau qui rappelle la maison restaurée après la fuite des démons, comme Jésus en parle dans l’Évangile de Matthieu (XII, 43-45).

Je n’ai pas l’intention ici de prononcer un éloge ou une oraison funèbre pour ce prélat, que le monde a tant envié à l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie, que ce soit parmi les figures religieuses honorées, les intellectuels engagés pour la paix à travers le dialogue interreligieux, les artisans de la communication entre les confessions et les cultures, ou même parmi les chefs d’État et de gouvernement qui l’ont connu. Je suis certain que mon ami, Kyriakos Mitsotakis, qui nous honore aujourd’hui de sa présence et de celle de son éminente délégation, partage entièrement cette opinion et, par sa présence ici aujourd’hui, le Premier ministre rend non seulement hommage à la figure d’époque qu’était l’archevêque, mais honore aussi l’Église autocéphale d’Albanie et l’État dans lequel elle respire désormais librement, envoyant un profond message d’indivisibilité dans la vie et dans le deuil entre nos deux nations et nos peuples.

J’ai eu le privilège d’être présent dans cette même cathédrale, dédiée par l’archevêque Anastase à la Résurrection du Christ – la résurrection de Son corps mystique en Albanie – lors de son inauguration et de sa consécration. C’était le jour de la récompense de son long labeur, un voyage dans lequel j’ai eu l’occasion de l’accompagner parmi d’autres, d’abord comme maire puis comme Premier ministre, jusqu’à ce qu’il accomplisse enfin cette tâche vraiment difficile. Ce jour-là, ses efforts incommensurables ont porté leurs fruits lorsque la cathédrale a ouvert ses portes, célébrée par la présence de patriarches et de métropolites de toutes les Églises orthodoxes du monde entier. Un tel prestige et une telle influence, à une échelle bien au-delà de nos frontières nationales, n’avaient jamais été ressentis ni incarnés dans le domaine religieux par l’orthodoxie albanaise ou l’Albanie elle-même. C’était un hommage solennel rendu par le monde orthodoxe tout entier à son Église autocéphale et à l’Albanie, chose inimaginable sans la présence, le rôle et la personnalité mondialement respectée de notre archevêque.

Aujourd’hui, en honorant sa mémoire, je me souviens de quelque chose que beaucoup ont vu ou ressenti, bien que d’autres n’aient pas compris ou aient refusé de croire. Pourtant, il l’a finalement démontré pendant trente-trois ans et le prouve encore aujourd’hui, avec sa dépouille mortelle demeurant ici, en terre d’Albanie, pour être enterrée, selon sa volonté, dans cette cathédrale de la Résurrection du Christ – ainsi nommée par lui et incarnant le sens même de son nom, Anastasis (Résurrection).

Ainsi, en ce jour marquant la clôture d’un cycle de vie consacré à la résurrection, il faut dire sans aucun doute : dans la seule dimension qui comptait vraiment pour lui – la dimension de la foi – Anastase est venu parmi nous il y a trente-trois ans comme prêtre de Grèce et nous quitte aujourd’hui, après trente-trois ans, comme Anastase d’Albanie.

Il est difficile de trouver, dans notre mémoire historique, quiconque – de n’importe quelle autre nationalité – se soit identifié avec autant de fierté et de dévouement, en paroles et en actes, au nom de l’Albanie que l’archevêque Anastase.

Je sais que beaucoup parmi nous, Albanais, peuvent être en désaccord avec ce que je viens de dire. Mais qu’ils soient patients et qu’ils réfléchissent avec un cœur ouvert, libéré des préjugés ou des suspicions de voisinage, et ne regardent que ses actes, car tout comme on reconnaît un bon arbre à ses fruits, son identification avec notre Albanie est évidente au-delà de toute ambiguïté.

Aujourd’hui, le nom de l’archevêque d’Albanie est entendu dans les sacrés diptyques de toutes les langues liturgiques de l’œcuménisme orthodoxe, classé immédiatement après les sièges patriarcaux et les deux plus anciennes Églises autocéphales – celles de Chypre et de Grèce. En entendant cet honneur liturgique, il est impossible de ne pas être reconnaissant envers l’homme auquel nous faisons nos adieux aujourd’hui, particulièrement lorsqu’on se souvient qu’après vingt-trois ans dans les flammes de l’enfer athée, l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie n’était plus que l’ombre d’un souvenir.

Avec l’esprit que lui a donné son berger, Anastase d’Albanie, cette Église constitue aujourd’hui un atout fondamental de l’indépendance, de l’intégrité et de la souveraineté de l’Albanie – une Église libre dans un État libre.

Comme elle est émouvante, dans la cohérence stoïque de sa vie pastorale, et comme elle est également bouleversante pour tous ses sceptiques et ses détracteurs, sa déclaration résonne aujourd’hui, en présence de sa dépouille – le corps du restaurateur de l’Église autocéphale d’Albanie, une déclaration qu’il a faite publiquement récemment, dans une interview donnée à la presse grecque, une déclaration qui sonne maintenant plus albanaise que l’albanais de quiconque avait préjugé et douté de l’archevêque de l’Église orthodoxe albanaise comme étant grec, simplement parce qu’il était grec de nationalité :

« Mon successeur sera albanais. Je parcours le monde depuis 1963. J’ai appris à respecter les autres tels qu’ils sont, à considérer leurs droits. Imaginez si nous avions une situation similaire en Grèce : accepterions-nous que l’Église de Grèce soit dirigée par un Bulgare ou un Serbe ? Bien sûr que non ! Je considère comme acquis que mon successeur sera albanais. Nous ne sommes pas allés en Albanie pour construire une colonie ; nous y sommes allés pour établir une Église autocéphale d’Albanie. Elle ne fait pas partie de l’Église de Grèce ; c’est l’une des quatorze Églises orthodoxes autocéphales du monde. »

Quel homme, quel berger, quel réconciliateur et artisan de paix, quel Grec de nationalité et Albanais par citoyenneté ! La dignité martyrisée de cette Église et de son chef – lavée par la sueur et le sang de la grande souffrance de Kristofor Kisi, Damian Kokoneshi, Irene Banushi et tant d’autres – a été pleinement restaurée par l’archevêque Anastase sur l’autel de sa renaissance. Il a accordé à l’Église autocéphale d’Albanie, à son clergé et à ses fidèles l’opportunité de reprendre le flambeau de cet athlète triomphant du Christ et de le porter en avant dans une liberté totale, une indépendance irréversible et une sécurité garantie.

Si on le souhaite, il y a beaucoup à apprendre de l’héritage de cet homme qui, avec une rare sagesse, a rejeté des centaines, peut-être des milliers d’invitations à l’hostilité, aux duels et aux polémiques, qui lui sont venues sans relâche de toutes parts, jusqu’au dernier jour de sa vie. Lui, qui n’était pas natif et qui aurait donc pu avoir une plus grande légitimité à se plaindre de discrimination et de mauvais traitements, a plutôt choisi de suivre les conseils de l’apôtre Paul – ou Pavlos, comme l’appellent les orthodoxes :

« Bien que je sois libre à l’égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d’en gagner le plus grand nombre pour la parole du Seigneur. » (1 Corinthiens IX, 19)

Hautement érudit comme peu d’autres et ouvert aux grandes cultures du monde, l’archevêque aux neuf langues – qui, dans nos conversations, prenait plaisir à échanger des mots sur les joyaux de la Bible ou de la littérature profane dans les moments qui restaient après avoir déploré les troubles de l’Église – ne m’en voudrait sûrement pas. Au contraire, je suis convaincu qu’il sourirait si je lui faisais mes adieux avec un passage de De Profundis d’Oscar Wilde :

« La plupart des gens vivent pour l’amour et l’admiration des autres. Mais nous devrions vivre pour aimer et admirer les autres. Si quelqu’un nous donne de l’amour, nous devons accepter que nous en sommes indignes. Personne n’est digne d’être aimé. Le fait même que Dieu aime l’homme nous dit que dans l’ordre divin des choses, l’amour éternel est donné précisément à ceux qui en sont éternellement indignes. Si cela semble trop amer, inversons et disons que tous les gens sont dignes d’être aimés, sauf ceux qui le méritent vraiment. »

Très chers fidèles orthodoxes rassemblés de tous les coins du pays et au-delà, Aujourd’hui, la communauté orthodoxe, non seulement en Albanie mais partout, est en deuil. Aujourd’hui, l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie est en deuil.

Mais disons encore, avec saint Paul – ou Pavlos : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! Je le répète, réjouissez-vous ! » (Philippiens IV, 4)

Vous avez perdu dans cette vie l’archevêque de trente-trois ans qui, par son passage dans le Seigneur, a « changé de vie » – une expression qu’il considérait comme l’une des plus belles de la langue albanaise – mais vous avez gagné Anastase d’Albanie.

Vous avez gagné un avocat, là-haut, auprès du Seigneur, que la liturgie de saint Jean Chrysostome appelle si magnifiquement « Ami des hommes ». Vous avez gagné l’exemple d’un serviteur de la réconciliation sur terre, qu’il vous incombe maintenant à tous de suivre.

Que la paix soit sur l’âme d’Anastase d’Albanie pour l’éternité, et que la tristesse de ce jour apporte dans chaque cœur la consolation du Seigneur de la Vie.

Source