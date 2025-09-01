« Journées européennes du patrimoine » à la Colline Saint-Serge

La Colline Saint-Serge (93, rue de Crimée, Paris 19e) ouvre ses portes lors des Journées européennes du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025. Entrée gratuite, participation libre dans la limite des places. Contact : paroisse.st.serge@gmail.com.

Programme

Samedi 20 septembre — Réfectoire

— 13 h : accueil, café.

— 14 h : « Parcours du père Nicolas Ozoline ».

— Concert 1 : Fresques d’Alexandre Damnianovitch.

— « Parcours de matouchka Elizaveta Ozolina ».

— Concert 2 : Cosmographie par Yoko Kaneko.

— Chants par Jeanne Kichilov : Gabriel Fauré, Maurice Ravel.

— 20 h 30 (salle sous l’église) : théâtre — Ivan Repila, Le Puits, avec Bénédicte Lessene.

Dimanche 21 septembre — Salle sous l’église

— 13 h : accueil, café.

— 14 h : « Histoire du patrimoine architectural, de 1857 à 1870 »

— Concert 1 : Bach-Busoni, Bach, Bach-Busoni (Yoko Kaneko).

— « Histoire du patrimoine architectural, de 1870 à 1915 »

— Concert 2 : Haydn, Mozart, Schubert (Yoko Kaneko).

— 19 h (extérieur) : théâtre — Anton Tchekhov, La Grande Route, par la compagnie « Néo-bachique », mise en scène : Gregorio Paz Iriarte.

Informations pratiques

Adresse : 93, rue de Crimée, 75019 Paris.

Accès libre, jauge limitée.

Courriel : paroisse.st.serge@gmail.com.

La colline Saint-Serge célèbre son centenaire avec une série de conférences et concerts gratuits.

Programme des événements

Samedi 20 septembre 2025 – 14h00

Conférences sur le père Nicolas Ozoline et la matouchka Elizaveta Ozolina

Concert de piano par A. Damnianovitch

Dimanche 21 septembre 2025 – 14h00

Histoire de l’architecture de l’église (1857-1914)

Concert de piano par Y. Kaneko (Bach, Busoni, Haydn, Mozart, Schubert)

Dimanche 19 octobre 2025 – 14h00

« Les chœurs de la colline Saint-Serge » (1925-1950)

Par Michel N. Ossorguine

Dimanche 9 novembre 2025 – 14h00

L’œuvre de D. Stelletsky

Concert piano et balalaïka par Cyril Semenoff

Dimanche 25 janvier 2026 – 14h00

Histoire de l’architecture de l’église (1924-1950)

Concert de piano par Y. Kaneko

Informations pratiques