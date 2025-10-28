Le diocèse européen de l’Église orthodoxe macédonienne acquiert deux nouveaux lieux de culte

Le diocèse européen de l’Église orthodoxe macédonienne-archevêché d’Ohrid a acquis de nouveaux bâtiments pour deux communautés paroissiales. Le 15 octobre, la communauté orthodoxe macédonienne Saint-Étienne d’Utrecht, aux Pays-Bas, représentée par le recteur, le père Zacharie, et les membres du conseil paroissial, a signé un contrat d’achat officialisant l’acquisition d’une propriété dans la ville, rapporte liturgija.mk. Ce bâtiment sera réaménagé et rénové pour devenir une église orthodoxe dédiée à saint Étienne,

