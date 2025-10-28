Le diocèse européen de l’Église orthodoxe macédonienne acquiert deux nouveaux lieux de culte

Le diocèse européen de l’Église orthodoxe macédonienne acquiert deux nouveaux lieux de culte

Le diocèse européen de l’Église orthodoxe macédonienne-archevêché d’Ohrid a acquis de nouveaux bâtiments pour deux communautés paroissiales. Le 15 octobre, la communauté orthodoxe macédonienne Saint-Étienne d’Utrecht, aux Pays-Bas, représentée par le recteur, le père Zacharie, et les membres du conseil paroissial, a signé un contrat d’achat officialisant l’acquisition d’une propriété dans la ville, rapporte liturgija.mk. Ce bâtiment sera réaménagé et rénové pour devenir une église orthodoxe dédiée à saint Étienne,

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

