Le pape Léon XIV et le patriarche Bartholomée Ier réunis pour les 1700 ans du Concile de Nicée, à suivre en direct sur KTO

À l’occasion du 1700ᵉ anniversaire du premier concile œcuménique de l’histoire, tenu à Nicée en 325, le pape Léon XIV rencontrera Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée Iᵉʳ pour une série de célébrations et de prières communes, marquant une nouvelle étape dans le dialogue fraternel entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe. La chaîne de télévision KTO retransmettra en direct les moments forts de ce pèlerinage apostolique en Turquie, offrant aux fidèles du monde entier l’opportunité de s’unir de cœur à cette rencontre.

Voici le programme des retransmissions des célébrations œcuméniques :

DateHeure (Paris)Événement
Vendredi 28 novembre13h30Rencontre œcuménique de prière à Iznik (ancienne Nicée)
Samedi 29 novembre13h30Doxologie dans l’Église patriarcale Saint-Georges
Samedi 29 novembre13h50Rencontre avec Sa Sainteté Bartholomée Ier et signature de la déclaration conjointe
Dimanche 30 novembre08h30Divine Liturgie dans l’église patriarcale Saint-Georges
Dimanche 30 novembre10h30Bénédiction œcuménique

En plus de ces moments de prière et de dialogue, KTO diffusera également d’autres temps forts du voyage papal, notamment la visite à la mosquée Sultan Ahmet et la messe célébrée par le Pape Léon XIV. Un flash d’information quotidien permettra de revivre les moments marquants de chaque journée.

