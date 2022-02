Le président Zelensky s’est entretenu au téléphone avec le patriarche Bartholomée

Le secrétariat du Patriarcat œcuménique a publié le communiqué suivant en date du 27 février 2022 :

« Il est communiqué que, le soir de ce jour, dimanche 27 février 2022, le président de l’Ukraine, Son Excellence M. Vladimir Zelensky, s’est entretenu au téléphone avec Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée, auquel il a décrit la situation actuelle dans son pays après l’invasion des armées de la Fédération de Russie, l’a remercié pour ses déclarations de son soutien envers son pays éprouvé et lui a demandé de renforcer ses prières pour la lutte accomplie par les Ukrainiens pour la défense de la liberté et de l’intégrité territoriale de leur patrie.

Le Patriarche œcuménique a assuré Son Excellence le Président de la solidarité de l’Église Mère et de ses prières continues pour la cessation du feu et l’arrêt immédiat des affrontements armés, et l’a félicité pour son vigoureux esprit combatif, pour l’inspiration et le soutien qu’il donne à son peuple par son attitude courageuse, et lui a souhaité la force et l’endurance venant des hauteurs pour la prédomination le plus vite possible de la paix en Ukraine, dont le peuple, comme d’autres peuples, a reçu la foi orthodoxe de l’Église de Constantinople ».

