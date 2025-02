À la suite d’un processus de recherche international dirigé par Sa Béatitude le métropolite Tikhon de Washington et de toute l’Amérique et du Canada, primat de l’Église orthodoxe en Amérique, le Séminaire Saint-Vladimir à Crestwood, New York, a annoncé son nouveau président.Le président précédent, le père Chad Hatfield, avait annoncé sa retraite en mai dernier. Selon l’annonce faite hier par le séminaire, son successeur est le docteur Ionuț-Alexandru Tudorie, qui

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.