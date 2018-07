L’église Saint-André à Cronstadt, qui fut rasée par les bolcheviques en 1930, sera reconstruite. C’est ce qu’a annoncé l’Agence TASS, se référant au service de presse de l’administration du district de Cronstadt de Saint-Pétersbourg. « Il y a quelques semaines, au cours de travaux de restauration sur cette place, des fragments de fondation de l’église Saint-André ont été trouvés. Dans un avenir très proche, l’administration du district commencera des recherches historiques et archéologiques afin de définir quelle est la partie de l’église qui a été conservée sous terre jusqu’à nos jours, et établir les limites de ce monument patrimonial qui a été détruit le siècle dernier. Les fidèles de Saint-Pétersbourg et de Cronstadt ont créé un fond caritatif pour « la reconstruction de l’église Saint-André-le-Premier-Appelé » et cette initiative est soutenue par les autorités de Saint-Pétersbourg. La première église Saint-André-le-Premier-Appelé a été construite à Cronstadt en 1717-1718. L’empereur Pierre le Grand participa lui-même à la pose de la première pierre. Au début du XIXème siècle fut érigé une nouvelle église en pierres sur le projet du célèbre architecte du bâtiment de l’Amirauté à Saint-Pétersbourg Andreian Zakharov. Au début du XXème siècle, saint Jean de Cronstadt célébrait dans cette église, qui a été rasée par le pouvoir soviétique en 1932.

