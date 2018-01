L’inauguration de l’église bulgare Saint-Étienne à Constantinople, qui a été entièrement rénovée

Répondant à l’invitation du conseil paroissial de la communauté bulgare de Constantinople, le patriarche œcuménique Bartholomée a procédé le 7 janvier dernier à la bénédiction des eaux en l’église bulgare Saint-Étienne, « l’église en fer » située dans le quartier du Phanar, laquelle a été entièrement restaurée, et ce aux frais des gouvernements turc et bulgare. Le patriarche Bartholomée était assisté du patriarche de Bulgarie Néophyte. Étaient présents à la cérémonie le métropolite de Lovetch Gabriel, le métropolite de Rousse Nahum et le métropolite de Stara Zagora Cyprien, membres du Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare, Boïko Borissov, Premier ministre bulgare, ainsi que de nombreux officiels venus de Sofia, et des fidèles de la paroisse bulgare de Constantinople. La délégation du Patriarcat œcuménique était constituée du métropolite de Kallioupolis et Madytos Stéphane et du métropolite d’Adrianoupolis Amphiloque. À la fin de l’office de la bénédiction des eaux, le patriarche Batholomée a évoqué les relations historiques entre les Églises de Constantinople et de Bulgarie, avec pour centre le quartier du Phanar, où se trouve également le siège du Patriarcat œcuménique. Le patriarche Bartholomée a exprimé sa gratitude à ceux qui ont contribué à la rénovation de l’église. À son tour, le patriarche de Bulgarie a remercié ceux qui ont travaillé et ont fourni les fonds pour les travaux. Lors de la cérémonie qui a suivi dans la cour de l’église, Recep Tayyip Erdoğan, qui était arrivé entre-temps, a adressé un message, de même que le Premier ministre turc Binali Yıldırım, le premier ministre Boïko Borisov, ainsi que Basile Liaze, président du conseil paroissial. L’église Saint-Étienne est l’une des rares églises du monde construites en fer. L’architecte en fut Hovsep Aznavur. Les pièces de fer ont été réalisées par la société Wagner, à Vienne, entre 1893 et 1895. L’église est unique tant sur le plan architectural que pour le rôle qu’elle a jouée dans l’histoire nationale bulgare. Elle a été érigée du temps de l’exarque Joseph, qui dirigea les affaires ecclésiastiques bulgares de 1877 à 1915. On peut trouver ici de nombreux détails sur l’histoire et la construction de cette église.

