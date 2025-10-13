Métropolite Hilarion Alfeyev : « Le Sixième Concile œcuménique (680-681) »

À l’occasion du 1700ᵉ anniversaire du Premier Concile œcuménique, le métropolite Hilarion Alfeyev nous fait revivre l’histoire des conciles œcuméniques qui ont élaboré la doctrine chrétienne du IVᵉ au VIIIᵉ siècle.



Dans cette vidéo, il parle du Sixième concile œcuménique qui, en 680-681, a résolu une question théologique importante : le Christ a-t-il une ou deux volontés ? Contre les monothélites qui soutenaient qu’il n’y avait qu’une seule volonté divine, le Concile a déclaré que le Christ a deux volontés – divine et humaine – et deux actions, qui opèrent ensemble sans confusion ni conflit.



Le métropolite Hilarion nous fait rencontrer les deux saints de cette époque : le pape Martin et saint Maxime le Confesseur, qui ont donné leur vie pour cette vérité. Il nous explique aussi comment la Tradition de l’Église, avec l’Écriture sainte, nous préserve des fausses interprétations et nous donne les clés pour comprendre véritablement qui est Jésus-Christ.



Une méditation sur la Tradition ecclésiale face aux sirènes du rationalisme contemporain.

(Re)voir : Premier Concile œcuménique, Deuxième Concile œcuménique, Troisième Concile œcuménique, Quatrième Concile œcuménique et Cinquième Concile œcuménique.