Nouvelles de minsk

Nous avons informé en 2021 du commencement de la construction de la nouvelle église Saint-Spyridon de Trimythonte à Minsk dont le recteur est le père Alexander Palchevsky. Nous venons de recevoir un courrier de la part de Laurent Larry, pour nous informer de ce qui a été réalisé depuis. Vous trouverez ci-dessous l’intégralité de son témoignage :

« Chers amis, chers frères et sœurs en Christ,

J’aimerais vous partager des nouvelles de notre paroisse à Minsk en Biélorussie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Laurent, je viens de Suisse et j’habite à Minsk depuis plus de trois ans. Je suis marié avec une femme biélorusse et, étant moi-même orthodoxe, j’apprécie de vivre dans un pays orthodoxe, car, depuis la fin de l’Union Soviétique, l’orthodoxie connaît un renouveau sans précédent dans ce qu’elle a de plus authentique.

La paroisse Saint Spyridon est née modestement le 7 avril 2014 à Minsk sous l’impulsion du Père Alexandre Palchevskiy. Après sa formation post-universitaire en Suisse acquise auprès de l’Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe de Chambésy et des Facultés de théologie des Universités de Fribourg et de Genève, le Père Palchevskiy a en effet été appelé pour cette vocation de prêtre-recteur de paroisse à Minsk.

Père Alexandre Palchevskiy

Grâce à son travail acharné et à son charisme, il a pu fonder une église et trouver un lieu pour les liturgies. Au départ, nous avons assisté aux liturgies dans un petit local loué dans un bureau en sous-sol d’un garage, ce qui n’a pas été sans me rappeler certains lieux de cultes orthodoxes en Occident, très modestes, mais où la grande foi des fidèles est encore plus palpable que dans les plus belles des cathédrales.

Nous nous sommes toujours sentis attirés par cette paroisse, il est vrai que pour un francophone c’est un lieu unique, il s’agit probablement de la seule paroisse dans tout le pays, où, dans la nuit de Pâques, l’évangile est lu par le prêtre en trois langue : russe, biélorusse et français et où l’on peut entendre la salutation pascale en français également ! Le Père Palchevskiy maîtrisant en effet à la perfection la langue française, cela nous a permis d’échanger de nombreuses fois avec lui et de lui poser des questions sur les spécificités de l’église orthodoxe en Biélorussie.

Nous avons pu organiser, avec sa bénédiction, une petite rencontre francophone au cours de l’agape après la liturgie le 17 juillet 2022 à laquelle ont participé des citoyens de Belgique, France et Suisse.

Rencontre des francophones à la paroisse Saint-Spyridon le 17 juillet 2022

La paroisse Saint Spyridon a pu ensuite poursuivre son projet de construction de sa propre église, elle a réussi à acheter un terrain convenable vers la périphérie de la ville, puis elle a commencé les travaux, avec la bénédiction de Monseigneur Benjamin, métropolite de Minsk et Zaslavl, exarque patriarcal de toute la Biélorussie. Ce dernier était venu consacrer la grande croix en bois le 25 juillet 2021 érigée sur le terrain du futur chantier.

Un grand merci au site Orthodoxie.com qui avait partagé cette information !

Depuis, que de chemin parcouru ! La chapelle dédiée à Saint Gabriel Urgebadze, Confesseur et Fol-en-Christ est pratiquement achevée, c’est déjà un lieu saint édifiant où sont dorénavant célébrées les liturgies. Parallèlement, les travaux de l’église principale ont commencé.

Les fidèles ont apporté leur soutient sous diverses formes er le projet a pu fédérer de nombreuses forces unies dans le fait de pouvoir disposer d’un lieu de culte ouvert situé dans un quartier accessible et populaire sous la houlette d’un prêtre qui ne ménage pas ses efforts tout comme des trésors de patience pour coordonner toutes les opérations.

Récemment plusieurs reportages télévisés ont été réalisés et une intervention spéciale en langue française a été enregistrée par le Père Alexandre Palchevskiy :

Dans cette vidéo, il souligne l’importance d’édifier de nouvelles églises, lieux où les croyants vont pour prier pour leurs proches, leur pays et confier au Seigneur toutes leurs préoccupations et attentes.

Le 26 août 2023, à l’occasion de l’anniversaire de naissance de Saint Gabriel de Géorgie, Confesseur et Fol-en-Christ, une divine liturgie dédiée à Sa mémoire a été célébrée dans la paroisse avec un chœur exceptionnel composé de chanteurs venus de Géorgie pour l’occasion ainsi que des sœurs du Monastère Sainte-Elisabeth de Minsk. Un prêtre géorgien, le Père Chichua-Gwazavy a co-célébré cette liturgie dont certains moments ont été immortalisés dans un reportage réalisé par la cathédrale de l’Icône de la Mère de Dieu Consolatrice de tous les affligés :

La première chaîne de télévision Bélarus 1 a par ailleurs consacré une émission complète sur la paroisse Saint Spyridon le 26 août 2023/

En cas d’intérêt pour ce projet et pour éventuellement nous aider à organiser la prochaine rencontre francophone à Minsk, n’hésitez pas à contacter directement la paroisse :

Père Alexandre Palchevskiy

Paroisse Saint Spyridon

Vulica Ivana Šamiakina, 16/1

Minsk, 220136 – Bélarus

[email protected]

+375(44)510-44-66

Telegram : http://t.me/hram_spiridona »