L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 14 décembre avait pour thème : « Kandinsky et la mystique orthodoxe » (2e partie, première partie) et pour invité Philippe Sers. Présentation : « Seconde émission en compagnie de Philippe Sers, philosophe, critique d’art, et auteur, entre autres, d’un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Première partie regroupant deux textes de Kandinsky : « Du spirituel dans l’art » et « Du matériel dans l’art ». Émission II : « Une œuvre d’art dont le modèle est liturgique » (explication de ce titre) ; rapport entre l’artiste et Dieu ; Kandinsky et l’icône (traditionnelle) ; Kandinsky et ses rapports avec d’autres artistes/arts et penseurs de son temps ; la dynamique de la culture. » Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.