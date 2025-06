L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, a proposé, le 15 juin, une émission intitulée « La prosopographie chrétienne et les conciles. Présentation : « Émission inspirée par la parution récente de l’ouvrage « Du christianisme et des hommes dans l’Antiquité tardive« , dans laquelle l’auteur, Sylvain Destephen, vient nous présenter cette discipline historique qu’est la prosopographie. Brève présentation de la prosopographie en tant que discipline, de sa spécificité et de son importance pour l’étude de l’histoire, en particulier de l’Antiquité tardive (avec des exemples). Quelques mots sur l’ouvrage paru chez Brepols et son contenu ; la prosopographie chrétienne et les conciles ; prosopographie et hagiologie

À lire : S. Destephen, Du christianisme et des hommes dans l’Antiquité tardive. Essais de prosopographie, Brepols, Bibliothèque de l’Ecole des hautes études n° 202, Paris, 2024 : « À la Renaissance a été forgé le terme savant de prosopographie. D’abord limité à la reconstitution illustrée des généalogies princières, ce terme a pris une nouvelle acception au 19 e siècle pour désigner une discipline scientifique visant à l’étude sérielle d’individus appartenant à un groupe particulier à une époque précise et dans une région donnée. »

Musique diffusée : extrait du Credo d’Arvo Pärt, œuvre pour piano, chœur et orchestre, par Hélène Grimaud, le chœur et l’orchestre de la radio suédoise sous la direction d’Esa-Pekka Salonen. Le texte du Credo a été établi par les conciles de Nicée (325) et Constantinople (381). »

Ci-dessus : le podcast de l’émission.