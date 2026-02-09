« Orthodoxie » (France-Culture) : « Ressusciter ensemble »

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Ressusciter ensemble »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 8 février, avait pour titre « Ressusciter ensemble » et pour invité Michel Simion, enseignant en histoire contemporaine, essayiste, traducteur de textes roumains. Présentation : « Une émission sous le sillage de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, inspirée d’un ouvrage intitulé « Ressusciter ensemble. Correspondance entre une catholique et un orthodoxe« . Les auteurs de ce livre, Chiara Bertoglio et Michel Simion expliquent leur approche des relations œcuméniques. L’ouvrage qui vient de paraître contient une année de correspondance entre une catholique italienne et un orthodoxe roumain devenu français. Ces lettres ne sont, selon leurs propres termes dans l’avant-propos du livre, « ni professions de foi et encore moins de controverses dogmatiques, mais un dialogue entre deux sincérités très tranchées » ; présentation générale et idée centrale du livre ; les « controverses dogmatiques » ne sont ni évitées, ni minimisées. De même les « sensibilités » souvent, diffèrent. Mais Chiara Bertoglio étant musicienne et musicologue trouve des équivalences, des symboles et des correspondances dans la musique. Michel Simion, pour sa part, insiste souvent sur le contexte historique qui explique et aggrave beaucoup de malentendus ; quelle est la chose « la plus urgente » pour les deux auteurs ? Pour les deux : fêter Pâques à la même date ! » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

7 février

Après-fête de la sainte rencontre de notre Seigneur ; Saint Parthénios, évêque de Lampsaque (IVème s.) ; saint Luc d’Hellade, ascète ...
