La Chancellerie du Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a envoyé un communiqué concernant la signature, jeudi 13 juillet, d’un protocole de coopération entre le Patriarcat roumain et le Département des relations avec la République de Moldavie. Ce protocole concerne principalement la construction et la rénovation d’églises dans la Métropole de Bessarabie, ainsi que les musées et les bibliothèques des communautés roumaines de l’autre côté de la rivière Prut. Texte complet