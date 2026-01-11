Sylvanès : une communauté orthodoxe s’enracine dans l’Aveyron

Le prieuré de Granges à Sylvanès (Aveyron) a accueilli l’automne dernier des visiteurs de France et de l’étranger sous la direction d’Anna Golitzin. Les visiteurs sont venus découvrir l’église et la maison d’hôtes pour des réunions de fin de semaine et pour des retraites individuelles plus longues. Des couples et des familles se sont portés volontaires pour des projets de nettoyage et d’organisation des espaces remarquables de rassemblement situés dans les granges du XVIIIᵉ siècle. Parmi les réussites depuis septembre de l’année dernière figurent le labourage et la plantation d’un potager de taille moyenne, l’aménagement de la Grande Grange pour des concerts mensuels, l’achèvement de 26 marches en bois sur le sentier forestier reliant la maison à l’église, ainsi que le nettoyage et la décoration de la bibliothèque à deux étages pour Noël.

Les développements à l’église commencent à placer Sylvanès sur la carte des paroisses orthodoxes, avec une croissance du corps paroissial, du calendrier des offices, du chœur et de la communauté. Des familles venant de jusqu’à deux heures de route continuent à découvrir Sylvanès, qui se situe dans une région comptant relativement peu d’offices de tradition orthodoxe russe, et le nombre de paroissiens augmente régulièrement avec de nouveaux adultes et enfants restant pour le déjeuner communautaire de trapéza. L’église, qui auparavant demeurait vide sauf pour un office mensuel avec un prêtre visiteur, est désormais le lieu d’une prière quotidienne, incluant des vêpres chantées chaque jour pour quelques paroissiens locaux, en français, avec un peu de slavon et d’anglais. Le printemps 2026 verra l’introduction d’offices de matines en semaine et de la liturgie des présanctifiés. La musique est variée, puisant dans les mélodies des Carpates et de Galicie soigneusement adaptées pour un petit chœur, ainsi que dans le chant byzantin. Le chœur du dimanche, sous la direction d’Anna Golitzin, tient des répétitions régulières et se prépare pour la première série d’offices de la Semaine sainte et de Pâques qui seront célébrés dans l’église en bois.

Curieux de découvrir la vie dans cette maison ancienne et paisible, les visiteurs jeunes et moins jeunes ont apprécié et remarqué la beauté et la paix profonde de l’environnement. Les adultes disposés à offrir leur temps et leurs compétences à la communauté grandissante ont volontiers aidé avec des sécateurs et des pioches, et les enfants ont même trouvé la journée de nettoyage de l’église une grande aventure en raison du cadre féerique. Pique-niquer dans le clocher avec vue panoramique, bénéficier d’une leçon gratuite de carillon hors de portée d’oreille du public, et s’épuiser à découvrir le réseau de sentiers de randonnée avant de s’asseoir devant un énorme feu de cuisine ont laissé tous ceux qui sont venus pleinement satisfaits de leur découverte. L’approche communautaire du chant des offices et de la préparation du dîner a donné à chaque séjour un sentiment de famille, quelle qu’en soit la brièveté.

Le printemps 2026 accueillera des retraites de fin de semaine pour le carême, où les visiteurs arrivant par le train à grande vitesse à Montpellier apprendront des hymnes, discuteront de thèmes du carême avec des conférenciers invités, construiront et décoreront un chemin de prière dans les bois avec des fleurs et des icônes.