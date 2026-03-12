Une nouvelle école de théologie orthodoxe en ligne en langue anglaise

Une nouvelle école de théologie orthodoxe en ligne en langue anglaise

« Le Centre d’enseignement orthodoxe en Europe occidentale offre un enseignement théologique accessible et de haute qualité à ceux qui souhaitent servir l’Église à divers titres, ainsi qu’à ceux qui désirent simplement approfondir leur compréhension de la foi. Ancré dans la tradition et obéissant à l’épiscopat, l’objectif ultime du Centre est de rendre la richesse de la théologie orthodoxe accessible à tous, renforçant ainsi le témoignage orthodoxe dans le monde d’aujourd’hui », indique le communiqué de presse.

Le Centre d’enseignement orthodoxe en Europe occidentale, institution théologique consacrée à la formation de la prochaine génération de laïcs et de ministres du culte anglophones, a ouvert ses portes. Institution de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, dont le siège est à Paris, il fonctionne avec la bénédiction du métropolite Jean de Doubna et est ouvert à tous les chrétiens orthodoxes de toutes les juridictions canoniques.

Le Centre a accueilli sa première promotion d’étudiants dans le cadre d’un programme comblant le fossé entre l’étude académique rigoureuse et la vie liturgique vivante de l’Église. À une époque où la connectivité numérique est d’une importance capitale, le Centre recourt à un modèle hybride afin de garantir que l’enseignement théologique soit à la fois accessible et profondément personnel. Le programme est articulé autour de plusieurs piliers essentiels :

Intégration d’un système de gestion de l’apprentissage

Les étudiants travaillent avec des textes de référence et des cours approfondis via une plateforme numérique simplifiée, leur permettant d’organiser leurs études avec souplesse.

Tutorat mensuel

Afin d’éviter l’isolement inhérent à l’apprentissage en ligne, chaque étudiant est invité une fois par mois à rencontrer via la plateforme Zoom des tuteurs dédiés pour un accompagnement académique et un soutien spirituel.

Ancrage liturgique

L’enseignement n’est pas uniquement académique : les étudiants sont tenus de maintenir une vie liturgique active dans leurs paroisses d’origine.

Rassemblement annuel

Les étudiants se réunissent une fois par an lors d’une conférence en présentiel, favorisant une communion personnelle face à face, essentielle tant à la foi orthodoxe qu’au processus éducatif que nous cherchons à développer entre les étudiants.

« La théologie a toujours été pour moi une source de grande joie », déclare le père Jacques Simens, directeur du Centre. « Bien que ma propre formation au ministère sacerdotal ait été rigoureusement académique — au point de poursuivre des études théologiques au plus haut niveau — elle fut également profondément pastorale et liturgique, et c’est précisément cette combinaison de caractéristiques qui est devenue le fondement de ma foi et de mon ministère. J’irais jusqu’à dire que le partage des connaissances et de l’expérience qui m’ont été accordées, dans un contexte chrétien orthodoxe, est au cœur d’un bon ministère et d’une bonne mission paroissiale. J’espère que d’autres, en suivant nos cours, partageront ce point de vue. »

Les premiers étudiants du Centre représentent un échantillon varié de fidèles, unis par le désir d’approfondir leur compréhension des traditions et des dogmes de la foi. Fort de cette ouverture réussie, le Centre prévoit d’élargir au cours de l’année prochaine le nombre d’inscrits ainsi que l’offre de cours.

Le programme comprend actuellement cinq modules : introduction à la pensée orthodoxe, Études pastorales orthodoxes, Études liturgiques orthodoxes, Prédication et enseignement, La paroisse orthodoxe, chacun composé de quatorze unités d’enseignement, ce qui correspond à l’équivalent de deux années d’études universitaires de premier cycle. Le contrôle qualité est rigoureux, dans l’attente d’une accréditation au Royaume-Uni, et une coopération avec d’autres institutions est également prévue. Des modules supplémentaires destinés à ceux qui souhaitent poursuivre leurs études à un niveau supérieur seront ajoutés au fil du temps.

