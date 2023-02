Commentaire du Département des relations ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe ukrainienne à l’occasion de l’anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

« Une année s’est écoulée depuis le début de l’invasion totale et déloyale de l’Ukraine par les troupes russes. La guerre lancée par la Fédération de Russie contre notre patrie nous a causé beaucoup de chagrin : des dizaines de milliers de morts, des villes détruites, des millions de réfugiés.

Le début de la guerre a trouvé notre Primat, Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine, à Tchernivtsi. Dès qu’il a reçu la terrible nouvelle, dans les premières heures de ce matin tragique, Sa Béatitude s’est immédiatement rendue à Kiev. Sur le chemin de la capitale, notre primat a préparé son premier discours au peuple ukrainien en lançant un appel à défendre la patrie. À son arrivée à Kiev, le même jour, Sa Béatitude s’est à nouveau adressée au peuple sous forme de vidéo. Le primat de l’Église orthodoxe ukrainienne a notamment lancé un appel au président russe pour qu’il mette immédiatement fin à la terrible effusion de sang. Cependant, cet appel est resté lettre morte.

Ainsi, dès les premières heures et les premiers jours de la guerre, notre Église, représentée par son primat, ainsi que par le clergé et les laïcs, a pris position sans équivoque et sans compromis pour la défense de la patrie, qui est le devoir de tout citoyen. Cette position de principe générale de l’Église et notre première réaction aux événements tragiques ont en fait réfuté toutes les accusations et calomnies artificielles lancées dans les médias depuis des années contre l’Église orthodoxe ukrainienne, accusée d’être antipatriotique, d’attendre l’ennemi, etc. En d’autres termes, la guerre elle-même a rendu un verdict sur cette propagande et sur tous ceux qui l’ont façonnée. La réalité a montré une image différente, et a révélé la véritable position de notre Église, par opposition aux clichés idéologiques créés artificiellement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Au cours de l’année de guerre, de nombreux appels et déclarations ont été lancés par le Saint-Synode, ainsi que par des évêques, des membres du clergé et de simples croyants, pour soutenir notre pays, défendre son indépendance et croire en notre victoire. Et ce n’était pas que des mots. Les fidèles et le clergé de notre Église, depuis le premier jour de la guerre jusqu’à aujourd’hui, ont été qui sur la ligne de front – les armes à la main, qui sur le front intérieur – dans les églises pour la prière, qui dans les entrepôts pour la collecte et le tri de l’aide humanitaire, et qui dans les hôpitaux pour les soins aux blessés.

Qu’est-ce qui nous a permis de survivre à ces premiers jours tragiques ? L’unité et la consolidation du peuple. Dans son premier discours au début de la guerre, Sa Béatitude le métropolite Onuphre a appelé à « oublier les querelles et les malentendus mutuels et à s’unir dans l’amour de Dieu et de notre patrie ». Des paroles similaires ont été prononcées par les premières personnes de l’État qui, en réponse aux tentatives de certaines forces de saper la situation dans la sphère religieuse du pays, ont déclaré à juste titre que les appels aux pogroms et les spéculations autour de « l’Église russe » en Ukraine visaient à diviser la société et profitaient à l’ennemi. Dans cette première période de la guerre, il était important pour nous tous de comprendre que nous sommes tous Ukrainiens, que nous sommes unis, qu’il n’y a pas de « bons » et de « mauvais » Ukrainiens, comme le disait souvent notre président Volodymyr Zélénsky avant la guerre.

Toutefois, lorsque la première phase aiguë de la guerre est passée, que la menace de prise de Kiev a été levée et que les troupes russes ont été contraintes de se retirer de la capitale, le discours de nombreux politiciens et hommes d’État a commencé à changer. Progressivement, depuis l’été dernier, et avec une force particulière en automne, la rhétorique sur les « prêtres de Moscou » a été entendue à nouveau dans les médias, des tentatives sont faites pour inciter à la haine religieuse dans notre pays, et la spéculation sur les informations a recommencé, sous l’influence de laquelle nos autorités commencent à être enclines à prendre certaines décisions destructrices. Les saisies de nos églises ont repris. Les gens sont à nouveau divisés de l’intérieur.

C’est pourquoi aujourd’hui, plus que jamais, il est important pour nous de préserver l’unité du peuple ukrainien en maintenant la paix interconfessionnelle en Ukraine. L’Église orthodoxe ukrainienne est ouverte au dialogue avec les autorités de l’État et condamne toute tentative d’incitation à la haine pour des motifs religieux, ainsi que les manifestations de collaborationnisme. Il est regrettable, mais nous devons admettre que certains membres de notre Église ont commis de telles violations. Nous pensons que de tels cas doivent faire l’objet d’une enquête approfondie et d’un examen impartial par les tribunaux. Dans le même temps, nous soulignons que dans un État de droit démocratique, que l’Ukraine aspire à être, il est inacceptable d’accuser sans fondement des millions de fidèles de notre Église de collaboration ou de trahison.

Les accusations flagrantes de trahison à l’encontre de l’Église orthodoxe ukrainienne, ainsi que les tentatives d’interdire une Église comptant des millions de fidèles, détruisent notre unité. Les fidèles et le clergé de notre Église font partie intégrante du peuple ukrainien. C’est pourquoi aujourd’hui, un an après le début de cette terrible guerre, nous devons tous comprendre clairement que l’opposition des Ukrainiens pour des raisons religieuses est inacceptable. Elle nous affaiblit de l’intérieur et renforce l’ennemi.

Les tentatives de former une opinion dans la société ukrainienne selon laquelle l’Église orthodoxe ukrainienne en tant que telle travaillerait pour l’ennemi n’est rien d’autre qu’une tentative de dévaloriser toute la contribution positive de ces citoyens qui sont nos croyants. Les tentatives de changer le nom de notre Église en « Église russe en Ukraine » reviennent à associer des millions d’Ukrainiens qui sont nos fidèles à l’agresseur. L’identification artificielle de l’Église orthodoxe ukrainienne avec la Russie est un jeu délibéré avec l’ennemi pour justifier son agression militaire sur notre terre. Par conséquent, nous pensons qu’une telle rhétorique ne devrait pas avoir sa place dans notre société et devrait être éradiquée car elle divise les Ukrainiens.

Il est également amer et regrettable de constater qu’aujourd’hui, certaines dénominations chrétiennes, profitant de la situation actuelle, ont déjà commencé à diviser nos églises et nos sanctuaires entre elles, tant dans la capitale que dans les régions. Cela n’a pas l’air bien, ce n’est pas chrétien. Ce n’est pas le moment de diviser les églises. C’est le moment de prier intensément en leur sein. Les chrétiens de différentes dénominations en Ukraine aujourd’hui, en ces temps de troubles pour notre peuple, ne devraient rien faire qui puisse blesser ou offenser les autres.

La guerre a également changé notre Église. En mai 2022, nous avons tenu un Concile local, où nous avons pris un certain nombre de décisions qui témoignent de notre pleine indépendance. Ces décisions étaient une réaction à la position des dirigeants du Patriarcat de Moscou sur la guerre en Ukraine, que nous ne partageons catégoriquement pas et dont nous nous dissocions, et une réponse aux nouveaux défis pastoraux auxquels notre Église était confrontée. En même temps, nous n’avons pas outrepassé les limites des canons de l’Église en nous dissociant de ceux qui soutiennent la guerre contre notre peuple. Ce processus complexe nécessite des étapes graduelles et des actions équilibrées. Je voudrais que ces décisions soient une chance d’établir la paix dans la sphère religieuse de notre pays, en particulier entre les orthodoxes, et qu’à l’avenir cela puisse contribuer à restaurer l’unité de l’Église. C’est pourquoi nous aimerions attendre la compréhension et le soutien de l’État et de la société, plutôt que de chercher dans nos documents des déclarations qui justifieraient une attitude partiale à l’égard de l’Église orthodoxe ukrainienne.

L’année écoulée a montré que les Ukrainiens sont capables de s’unir et de défendre ensemble leur pays. Cette année a montré que notre Église a confirmé son statut d’être Église orthodoxe ukrainienne, malgré les attentes des critiques et des opposants de divers horizons. Mais en même temps, cette année a montré qu’il existe un potentiel important de division dans notre société, que nous devons surmonter par des efforts pour défendre conjointement nos valeurs.

Tout au long des années d’indépendance, l’État ukrainien a été fort précisément grâce à sa diversité. Nous sommes habitués à vivre dans une diversité de cultures, de liberté d’opinion dans les médias et de concurrence politique. La paix confessionnelle entre les églises chrétiennes et les autres communautés religieuses fait partie intégrante de notre diversité. C’est cette unité dans la diversité que défendent aujourd’hui nos soldats sur le front. C’est cette unité dans la diversité qui devrait être la base de la reconstruction de l’Ukraine après cette terrible guerre.

Aujourd’hui, comme nous l’avons fait il y a un an, nous voulons à nouveau exprimer notre soutien à notre pays et à notre président. L’Église orthodoxe ukrainienne offre des prières à tous ceux qui se battent pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de notre pays.

Nous exprimons nos condoléances à ceux dont les proches ont été tués ou blessés dans la guerre. Nous compatissons avec ceux qui ont été forcés de quitter le pays ou qui ont été contraints de devenir des déplacés internes en Ukraine. Nous remercions tous les services et les bénévoles qui ont secouru les gens et les ont soutenus dans des circonstances difficiles. Notre Église prie pour toutes les personnes qui aident leurs voisins et les personnes dans le besoin en ces temps difficiles.

Nous souhaitons à tous du courage, de la patience, de la foi et de l’espoir pour les bons moments qui ne manqueront pas de venir. « L’espérance ne vous fera pas honte » (Romains 5: 5). »

