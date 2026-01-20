Mémoire et héritage : l’archevêque Anastase d’Albanie honoré entre Bruxelles et Tirana

Hommage au Parlement européen

Le 14 janvier 2026, le Parlement européen a accueilli une cérémonie solennelle consacrée à « La vie, l’œuvre et l’héritage de feu l’archevêque Anastase ». L’événement, ouvert par le député européen grec Fredi Beleri de Nea Démocratie, a rassemblé des députés européens de différents groupes politiques, des diplomates et des représentants d’institutions européennes, témoignant de la haute reconnaissance internationale pour la contribution exceptionnelle de l’archevêque Anastase à la reconstruction de l’Église orthodoxe albanaise et à la promotion du dialogue interreligieux. Comme l’a souligné le député Fredi Beleri, « les valeurs incarnées par l’archevêque Anastase — l’amour, le respect et le service du prochain — sont pleinement en accord avec celles sur lesquelles s’est construite l’Europe. »

Sa Sainteté Jean, archevêque de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie, a prononcé un discours émouvant, soulignant le rôle déterminant de son prédécesseur : « L’archevêque Anastase n’a pas seulement reconstruit des églises, il a restauré la foi et l’espérance dans le cœur des Albanais. » Il a rappelé le contexte dramatique de l’arrivée de l’archevêque Anastase en 1991, alors que l’Église orthodoxe albanaise avait été presque anéantie par cinq décennies de persécution communiste : « Le Christ était enterré dans le silence imposé par l’athéisme d’État. Pourtant, l’archevêque Anastase a proclamé avec ses actions que le Christ est ressuscité. »

Grâce à sa vision et à son dévouement, l’archevêque Anastase a fait renaître l’Église de ses cendres, construisant et restaurant plus de 400 églises, fondant des écoles, des hôpitaux, des centres sociaux et l’Académie théologique « Résurrection du Christ », formant ainsi une nouvelle génération de prêtres et de fidèles. Comme l’a rappelé l’archevêque Joani : « Son héritage ne réside pas seulement dans les bâtiments, mais dans les âmes qu’il a touchées et dans le dialogue interreligieux qu’il a instauré – un modèle pour toute l’Europe. »

La cérémonie a également accueilli des intervenants éminents, dont Mme Dimitra Koukoura, professeure émérite d’homilétique à l’université « Aristote » de Thessalonique, M. Vangjel Dule, député au Parlement albanais, et Mme Xanthi Morfi, journaliste et membre de la Commission de communication du Conseil œcuménique des Églises (COE). M. Genc Pollo, ancien ministre et vice-Premier ministre albanais, a salué l’impact profond de l’archevêque : « On a toujours eu le sentiment que l’archevêque Anastase était une figure hors du commun. Son immense engagement œcuménique et son ministère missionnaire ont représenté bien plus que ce qu’un autre aurait pu accomplir en plusieurs vies. »

À l’occasion du 1er anniversaire de sa disparition, l’archevêque Anastase est célébré comme une figure exceptionnelle de foi, de charité et de dialogue. Par son action visionnaire et humaniste, il a transformé l’Église orthodoxe albanaise en un acteur social et spirituel, promouvant la coexistence pacifique entre orthodoxes, musulmans et catholiques, et laissant un modèle universel de dévouement et de service. Comme l’ont souligné ses proches collaborateurs, il incarnait une synthèse rare de charisme, de sagesse et de patience, capable de transformer la douleur et la désolation en force et en espérance.

Des salutations spéciales ont été transmises par M. Ioannis Vrailas, représentant permanent de la Grèce auprès de l’UE, et par les députés européens Nikos Papandreou et Nikolaos Farantouris.

L’héritage de l’archevêque Anastase dépasse largement la sphère religieuse. Ses initiatives éducatives et sociales ont touché des milliers de personnes, sans distinction de religion : fondation de jardins d’enfants pour enfants défavorisés, création d’écoles, d’instituts de formation professionnelle et d’universités ouvertes à tous, mise en place de cliniques médicales et programmes humanitaires, notamment pour les réfugiés kosovars en 1999. Son action exemplaire dans le dialogue interreligieux a favorisé la coexistence pacifique et inspire aujourd’hui encore l’Europe.

Cet hommage, le premier organisé par le Parlement européen pour un hiérarque orthodoxe, rappelle que la contribution de l’archevêque Anastase ne se mesure pas seulement à la reconstruction matérielle, mais surtout à l’impact spirituel et social de son action, un modèle d’engagement humaniste et œcuménique pour l’Albanie et pour l’Europe.

Commémorations en Albanie

Dans le prolongement des hommages rendus à l’occasion du premier anniversaire de la disparition de l’archevêque Anastase, une conférence internationale est organisée par le Département de théologie et de culture de l’Université Logos, autour du thème « La grandeur dans les actes et dans l’enseignement » (Mt 5, 19). Placée sous le haut patronage de Sa Sainteté Jean, archevêque de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie, cette rencontre réunira théologiens, universitaires et acteurs ecclésiaux pour une réflexion approfondie sur l’œuvre spirituelle, intellectuelle et pastorale de l’archevêque Anastase.

La conférence se tiendra le 22 janvier dans l’auditorium central de l’Université Logos à Tirana, avant de se poursuivre les 23 et 24 janvier au monastère Saint-Vlash, dans un cadre propice à l’étude, à la méditation et au dialogue. Ces journées s’inscrivent dans un cycle plus large de commémorations destinées à faire vivre l’héritage de l’archevêque Anastase, dont l’enseignement et l’action continuent d’inspirer l’Église et la société albanaises.

Les travaux seront solennellement conclus par la célébration de la Divine Liturgie et par un office commémoratif à la cathédrale de la Résurrection du Christ à Tirana, marquant un temps de prière et de recueillement partagé, fidèle à l’esprit de foi, de service et d’amour du prochain qui a caractérisé toute la vie de l’archevêque Anastase.

Texte écrit et photographie de notre correspondante Ilda MARA