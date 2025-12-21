(Re)voir sur YouTube le documentaire France 2 « La levée des excommunications »

Après plus de 900 ans de rupture entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe, deux hommes ont osé l’impensable. En 1964, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras se rencontrent à Jérusalem. Un an plus tard, le 7 décembre 1965, ils lèvent ensemble les excommunications du Moyen Âge – un acte historique de réconciliation.

Ce documentaire, produit par le père Jivko Panev, retrace, à travers archives et témoignages, comment ces deux figures ont su dépasser des siècles de divisions culturelles, politiques et religieuses. Une histoire de foi et de courage.

Pour regarder le documentaire, cliquez ICI !

